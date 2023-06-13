Ранее такие снаряды Украине передала Великобритания.

Администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине снаряды с обедненным ураном после нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки "Абрамс", которые США передают Киеву.

Об этом заявили официальные лица США в понедельник сообщает издание The Wall Street Journal. Журналисты отметили, что бронебойные боеприпасы вызвали опасения ряда экспертов относительно воздействия на здоровье людей и окружающую среду.

Высокопоставленный чиновник администрации сообщил The Wall Street Journal, что, похоже, нет серьезных препятствий для утверждения боеприпасов.

Пентагон призвал, чтобы танки Abrams, которые США поставляют Украине, были вооружены снарядами с обедненным ураном, которые регулярно используются армией США и очень эффективны против российских танков. Выпущенные с большой скоростью снаряды способны пробить лобовую броню российского танка на расстоянии.

Предложение обсуждалось в Белом доме, где некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что отправка снарядов может подвергнуть Вашингтон критике за то, что он предоставляет оружие, которое может представлять опасность для здоровья и окружающей среды.

Хотя обедненный уран является побочным продуктом процесса обогащения урана, он не вызывает ядерной реакции. Программа ООН по окружающей среде заявила в прошлогоднем отчете, что "химическая токсичность" металла представляет наибольшую потенциальную опасность и "может вызвать раздражение кожи, почечную недостаточность и увеличить риск развития рака".

"Бои танк против танка, похоже, не очень распространены в этой войне. Но в той мере, в какой это произойдет, мы бы хотели, чтобы украинцы выиграли в этом", - сказал Бостон, аналитик Rand.

Танковые снаряды с обедненным ураном для Украины - детали

В апреле Великобритания отправила Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, говорится в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи.

В России начали угрожать Великобритании ответственностью за последствия применения на фронте снарядов с обедненным ураном. Так посольство России в Лондоне отреагировало на заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи.

"Великобритания не сможет уйти от ответственности за последствия применения в Украине снарядов с обедненным ураном, которые были переданы ВСУ", - говорится в сообщении.

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