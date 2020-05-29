Бомбардировщики США пролетели над Украиной в сопровождении украинских истребителей (фото)

Украинские Су-27 "Фланкер" и МиГ-29 "Фулькрум" сопровождали американские бомбардировщики.

Два бомбардировщика ВВС США пролетели над Украиной в сопровождении украинских истребителей.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине.

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"29 мая два самолета B-1b "Лансер" с военно-воздушной базы Эллсворт (штат Южная Дакота) осуществили длительный дальний вылет в рамках миссии бомбардировочных сил специальных операций, пролетев над всей Европой и Черноморским регионом", - заявили американские дипломаты.

При этом во время полета бомбардировщики сил специальных операций впервые интегрировались с украинскими Су-27 "Фланкерами" и МиГ-29 "Фулькрумами" и турецкими КС-135.

В этой связи командующий силами ВВС США в Европе и Африке, генерал Джефф Гарригян заметил, что миссии бомбардировочных сил специальных операций в Европе "демонстрируют преданность нашим союзникам и партнерам, одновременно подавая четкий сдерживающий сигнала любому противнику".

"Интеграция нашего стратегического бомбардировочного присутствия над всей Европой доказывает, что США вместе с любым союзником или партнером готовы сдерживать и, если нужно, совместно использовать эти возможности", - подчеркнул генерал.

Кроме того, полет включал обучение по интеграции и совместимости с польскими F-16 и МиГ-29 и румынскими F-16 и МиГ-21, которые обеспечивали сопровождение и надзор боевого патрулирования в Черноморском регионе.

«Миссии бомбардировщиков знакомят экипажи с воздушными базами, воздушным пространством и операциями в различных географических боевых зонах. Эти миссии формируют опыт и уверенность и демонстрируют надежность наших сил в условиях глобальной безопасной среды, которая более пестрая и неопределенная, чем в любой другой период нашей истории», - заявили в дипломатическом ведомстве.

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