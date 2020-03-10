США перебросили в Европу тяжелые бомбардировщики

США перебросили тяжелые бомбардировщики на авиабазу Лажеш.

В понедельник, 9 марта, США перебросили тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit на авиабазу Лажеш, расположенную на португальских Азорских островах в Атлантическом океане.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу американского военного командования (EUCOM).

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Как сообщается, переброшенные самолеты будут выполнять операции на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования ВС США. Бомбардировщики относятся к 509-му и 131-му бомбардировочным авиакрыльям ВВС США, дислоцированным на авиабазе Вайтмен в штате Миссури, но количество отправленных самолетов неизвестно.

Напомним, в Польше, 29 февраля, начались масштабные военные учения Defender-Europe 20 с участием военнослужащих и техники Соединенных Штатов Америки.

Ранее УНИАН сообщал, что Соединенные Штаты провели военные учения на случай возможного российского ядерного удара по Европе. Российский МИД осудил отработки американской стороной сценариев нанесения ядерного удара по целям в России.

Также ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направили на военную базу Айн-эль-Асад в Ираке военное подкрепление.