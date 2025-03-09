Танки Abrams, БМП Bradley, БТР Stryker и сотни других американских бронемашин требуют постоянного потока запчастей, который сейчас остановлен.

Остановка американской военной помощи Украине больно ударит по тем украинским подразделениям, которые используют американскую бронетехнику - танки Abrams и боевые машины Bradley и Stryker. Об этом пишет Business Insider.

Издание отмечает, что Украина и так имела проблемы с ремонтом этих машин, а теперь без новых запчастей их будет невозможно восстановить после текущих неисправностей и боевых повреждений.

Нардеп Сергей Рахманин, который представляет парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отметил, что американская техника активно используется в Курской области.

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"Некоторые [машины] повреждены, но остаются в рабочем состоянии. Однако ремонтировать их трудно, потому что США предоставили очень мало запчастей. Теперь их не будет вообще. Это означает, что, имея оборудование, мы не в состоянии использовать его из-за ограниченных возможностей технического обслуживания. Речь идет не о новых поставках, а о поддержке существующего оборудования", - рассказал он.

Как отмечает Business Insider, те же танки Abrams, которых США предоставили всего 31 единицу, оснащены мощным газотурбинным двигателем, который требует более тщательного обслуживания, чем в других танках.

Также в постоянном обслуживании нуждаются более 300 БМП Bradley, более 400 БТР Stryker и сотни других бронированных машин американского производства.

При этом США до сих пор придерживались достаточно жесткой политики, что существенный ремонт американской техники должен происходить на территории НАТО, например, в Польше. Но если раньше это просто означало большую потерю времени, то теперь даже такой ремонт становится невозможным.

"Это приводит к абсурдным ситуациям. Например, мы можем иметь танк, который полностью готов к работе, за исключением небольшой недостающей части. Мы не можем изготовить ее, поскольку у нас нет чертежей и разрешения. Мы также не имеем необходимого опыта для самостоятельного производства таких компонентов. В результате танк простаивает на стоянке, а мы месяцами ждем получения запчасти", - говорит Рахманин.

Если США не возобновят поставки запчастей, или по крайней мере не позволят европейским странам покупать и отправлять эти запчасти в Украину, украинским военным придется "каннибализировать", то есть разбирать на запчасти одни машины, чтобы отремонтировать другие.

Остановка американской помощи Украине

Как писал УНИАН, эксперты считают, что отсутствие новых поставок американского оружия будет иметь ограниченный и более отдаленный во времени эффект для украинской обороны. Зато ощутимой проблемой уже сейчас является отсутствие оперативной разведывательной информации от американцев.

На этом фоне сенатор-республиканец и близкий соратник Трампа Линдси Грэм призвал к скорейшему восстановлению американской помощи Украине. По его мнению, эта помощь должна сохраняться до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

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