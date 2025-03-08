Нардеп рассказал, насколько ВПК Украины зависит от иностранных поставок

Украина производит большое количество различных видов оружия.

В Украине стремительно растет развитие отечественного военно-промышленного комплекса (ВПК). Тем не менее остается определенная зависимость от иностранных поставок.

Об этом рассказал народный депутат, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин в интервью РБК-Украина.

"Конечно, в Украине не производятся системы ПРО, аналогичные Patriot, а также ракеты ATACMS и некоторые другие виды вооружений, поэтому в этом отношении мы все еще зависим от наших союзников и партнеров. Однако уже известный факт: на фронте каждый второй снаряд - украинского производства. В целом Украина производит более трети вооружения, используемого Вооруженными силами, и этот показатель будет только расти", - сказал он.

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Копытин добавил, что Украина также производит минометные мины и артиллерийские снаряды, гаубицы, бронированные машины, БПЛА, системы радиоэлектронной борьбы, роботизированные комплексы, морские дроны и многое другое. Он напомнил, что в нашей стране разработали САУ "Богдана", а также другое оружие, которое неоднократно доказало свою эффективность на поле боя.

"Мы выпускаем РСЗО "Ольха-М" - так называемый украинский аналог HIMARS, нашу систему, способную поражать цели на расстоянии до 110 км. В Украине налажено производство дронов-камикадзе - это ударные беспилотники, уничтожающие цели противника на расстоянии до 1000 километров", - подчеркнул народный депутат.

Помимо этого Копытин отметил и перспективный проект украинской ПВО - ЗРК "Кильчень". Кроме того, он заявил, что "Укроборонпром" уже освоил производство 82-миллиметровых минометных мин, артиллерийских 122- и 152-миллиметровых снарядов, а также 125-миллиметровых танковых снарядов.

"В прошлом году в Украине начали изготавливать осколочные гранаты ОГ-9У для 73-миллиметровой пушки 2А28 "Гром" БМП-1 и гранатомёта СПГ-9. Ну и вы знаете, об этом много говорили осенью прошлого года, - начато производство 155-миллиметровых снарядов, что является значительной поддержкой необходимых поставок на фронт, которые сейчас осуществляют несколько государственных и частных предприятий ОПК", - добавил Копытин.

По словам нардепа, активно развивается и ракетная программа Украины. Он похвалил дальнобойную ракету-дрон "Паляница" и крылатую ракету "Нептун" за эффективность.

"Очевидно, что один из лучших способов противостоять российским ракетным обстрелам - это наносить удары по носителям этого вооружения: военным аэродромам РФ, а в зоне действия нашей "Паляницы" - несколько десятков российских военных аэропортов", - подчеркнул Копытин.

Помимо этого нардеп рассказал журналистам о том, как меняются инвестиции в сектор ВПК в Украине. Копытин заверил, что они уверенно и постепенно растут.

"По данным министра обороны Рустема Умерова, если в 2023 году производственный потенциал оборонно-промышленного комплекса оценивался в 7 млрд долларов, то к 2025 году этот потенциал может вырасти до 20 млрд долларов, конечно, при условии привлечения инвестиций", - сказал он.

По словам Копытина, украинский ВПК сейчас один из самых привлекательных в мире. Он поделился, что Украина уже предложила международным партнерам несколько вариантов сотрудничества. Одним из них является создание совместных предприятий.

На вопрос о том, насколько производство украинских дронов сейчас интересно иностранным компаниям, Копытин ответил, что концерны и предприятия сейчас интересуются вообще всеми украинскими разработками, и БПЛА не являются исключением.

"Ведь вся наша продукция ВПК может испытываться и испытывается в боевых условиях, чего лишены большинство производителей в мире. А у украинских компаний такая возможность есть. Они производят и поставляют на фронт собственные разработки. Именно поэтому продукция нашего ВПК крайне востребована в мире. В сегменте производства БПЛА у нас много достижений, а экспортный потенциал оценивается на уровне более 4 млн экземпляров в год. Да, сейчас у нас действует запрет на экспорт продукции оборонного значения, но после его снятия мы сможем только за счет продажи БПЛА за границу получать валютную выручку на уровне более 20 млрд долларов", - объяснил он.

Украинское оружие - другие новости

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил, сможет ли Украина полностью обеспечить себя артиллерией. Он также отметил, что Украина имеет все имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны.

Кроме того, в Минобороны рассказали, чем интересны новые беспилотные авиационные комплексы NORD украинского производства. Они могут развивать скорость до 150 километров в час.

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