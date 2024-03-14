Советник премьер-министра Чехии назвал вероятный месяц первых поставок.

В Чехии дали четкий ответ, когда Украине может дождаться поставок первой партии артиллерийских снарядов, закупленных в странах ЕС по чешской инициативе.

Вопрос прокомментировал советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр. Он пояснил, что оружие должны отправить летом, в июне, если контракт успешно заключат.

"Когда контракт будет заключен, потребуется несколько недель, чтобы доставить их (боеприпасы) в Украину. С июня поставки могут начаться", - цитирует Euractiv.

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При этом чиновник не уточнил, с каким именно стран поставят снаряды. По его словам, их покупали везде, где они были по доступной цене и хорошего качества.

СМИ отмечает, что на данный момент у Чехии есть опасения, что Москва попытается вмешаться в процесс поставок. Поэтому конкретных деталей о странах-поставщиках и маршрутах логистики не называется.

Известно лишь то, что более 15 стран обязались помочь Украине средствами для закупки боеприпасов. Среди них перечисляются Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия, а также ряд союзников вне ЕС. К примеру, в "коалиции" есть Канада.

Кулеба высказался о сроках поставок боеприпасов

Сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также высказался касательно поставок боеприпасов по плану Чехии. Он говорит, что долгожданное произойдет уже в обозримом будущем.

Детали чиновник раскрыл во время встречи с главой МИД Молдовы Михаем Попшоем в Киеве. Отдельно Кулеба поблагодарил страны, согласившиеся вложиться финансово в закупку необходимого оружия.

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