Они отметили, что батарея Patriot однозначно собьет крылатые, баллистические ракеты и российские бомбардировщики.

Система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которую США предоставят Украине, станет "важным активом для защиты народа Украины против российского варварского нападения на критически важную инфраструктуру Украины".

Об этом заявил чиновник Белого дома, передает Голос Америки. Он отметил, что США будут тренировать украинских военных управлению системой Patriot. Учения будут проходить в третьей стране.

В свою очередь эксперты оценили, пригодится ли Украине эта система ПВО. В частности, исследователь Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Мик Райан назвал предоставление этой системы "хорошей новостью".

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Как заявил генерал США в отставке Берри Маккефри, батарея Patriot "однозначно собьет крылатые ракеты, баллистические ракеты и российские бомбардировщики". При этом он подчеркнул, что стоимость ракеты $4 млн, "поэтому нет большого смысла в том, чтобы сбивать ею иранские дроны, стоимостью по $50 тыс. каждый".

Маккефри также уточнил, что чтобы интегрировать систему ПВО, Украине понадобится до 6 месяцев.

Он также отметил, что Украина получит одну батарею Patriot, и сказал, что США имеют 50 таких систем.

Что такое система ПВО Patriot

Система Patriot имеет сложные радары, которые определяют приближающиеся угрозы, включая крылатые и баллистические ракеты и запускают дальнобойные ракеты для их перехвата.

Системы ПВО Patriot для Украины

В информационном пространстве несколько недель распространяется информация о том, что США готовят к передаче Украине системы ПВО Patriot.

Вчера ряд американских СМИ сообщил, что 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетит США. Внезапная поездка будет совпадать с намерением администрации Байдена отправить новый пакет помощи Украине, в который войдут системы ПВО Patriot.

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