Управлять самолетами Saab 340 могут даже гражданские пилоты.

Процесс передачи Украине двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, о которых сообщили еще весной 2024 года, пока продолжается. Об этом в эфире "24 Канала" сообщил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Продолжается обучение, подготовка инфраструктуры. Ведь здесь с пилотами нет проблем - можно набрать среди гражданских пилотов, которые уже допущены к данному виду самолета. Понятно, что надо получить определенные доступы. Поскольку это хоть и такой же самолет, но военного назначения", - сказал Храпчинский.

В то же время авиационный эксперт добавил, что много времени требует обучения технического персонала самолета.

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"Есть еще и потребность научить операторов боевого управления, которые должны находиться в самолете и работают на средствах радиоэлектронной борьбы, разведки или средствах радиолокации, которые есть на самолете. Это длительное время подготовки", - пояснил он.

Saab 340 для Украины: что надо знать

Весной 2024 года Швеция объявила о своих планах по передаче Украине самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340. По своему функционалу он напоминает американский AWACS, или российский А-50.

По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, сейчас Украина может использовать западные истребители F-16 только как средство противовоздушной обороны. И одна из причин - отсутствие у Киева самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340.

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