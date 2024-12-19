На опубликованном ролике можно увидеть минимум десяток гаубиц.

В сети опубликовали видео, на котором якобы запечатлено, как Северная Корея перебрасывает в Россию партию 170-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) М-1989 "Коксан", пишет Defence Express.

На кадрах можно увидеть минимум десяток гаубиц. Время и место съемки неизвестны, отметили в издании.

"Можно заметить, что техника прикрыта зелеными маскировочными сетками, а катки имеют "парадный" белый кант, прямо указывающий на то, что эта техника не шла долго своим ходом даже на загрузку", - говорится в публикации.

Напоминается, что перемещение этих артиллерийских систем по территории РФ фиксируется не в первый раз - в середине ноября минимум одна такая САУ была замечена на железнодорожной платформе в Красноярске. А об освоении этих систем россиянами в Высшем артиллерийском командном училище в Саратове сообщалось еще в октябре.

При этом акцентируется, что на данный момент нет подтверждений того, что россияне использовали данные САУ в боях.

"170-мм калибр уникален и используется только в КНДР, поэтому использование этих САУ завязано и на поставку только северокорейских боеприпасов. Напомним, что этот специфический калибр вероятно возник из-за того, что "Коксан" создан на базе немецкой тяжелой пушки времен Второй мировой войны K18", - добавили в Defence Express.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала применять заметное количество солдат из Северной Кореи в штурмах:

"Потери среди этой категории уже заметны... Фактически Москва втянула в эту войну еще одно государство, причем вовлекла максимально. И если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили? Именно Путин делает шаги, расширяющие и продолжающие эту войну. Именно он отталкивает мир".

Вас также могут заинтересовать новости: