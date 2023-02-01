На их доставку и обслуживание может уйти около 18 миллионов долларов.

Американская оборонная корпорация General Atomics предлагает правительству Украины купить два беспилотника Reaper за один доллар перед возможным наступлением России.

Однако Украина должна будет потратить около 10 миллионов долларов на их подготовку и отправку, а также около 8 миллионов долларов в год на техническое обслуживание и поддержку БПЛА, пишет The Wall Street Journal. Главный исполнительный директор General Atomics Линден Блю сделал это предложение военному атташе Украины в Вашингтоне на прошлой неделе. Оно включает в себя наземную станцию ​для управления дронами.

Отмечается, что компания предлагает более старую версию беспилотника MQ-9A Block 1, которая стоит несколько миллионов долларов. Он может использоваться для сбора разведывательных данных, наблюдения и разведки, а также может нести боеприпасы.

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По данным издания, General Atomics предлагает продавать Reapers напрямую правительству Украины, а не через правительство США.

БПЛА Reaper: что известно

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА, который был разработан для ВВС и ВМС США, а также для ВВС Великобритании. Его первый полёт состоялся в феврале 2001 года.

Беспилотник оснащён турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час.

MQ-9A Block 1 имеет размах крыльев около 66 футов (более 20 метров), может находиться в воздухе более 24 часов и нести боевую нагрузку.

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