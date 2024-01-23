Вертолеты Украина должна получить отдельно от истребителей F-16.

Коалиция возможностей по развитию воздушных сил Украины в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) рассматривает возможность предоставления Украине вертолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины, полковник Геннадий Коваленко на брифинге Министерства обороны Украины по итогам 18-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В частности, Коваленко перечислил направления долгосрочной поддержки для Украины, над которыми работают союзники. "Это развитие возможностей Воздушных сил. Кстати, сегодня прозвучало, что это не только получение самолетов F-16, о которых все знают. Развитие возможностей Воздушных сил также касается и вертолетов. Сегодня это четко прозвучало. И беспилотных платформ", - подчеркнул Коваленко.

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Он добавил, что другим направлением долгосрочной помощи являются средства противовоздушной и противоракетной обороны наземного базирования. "Мы все с вами, к сожалению, утром были свидетелями агрессии. Поэтому, мы и наши союзники и партнеры сосредотачиваем усилия на системах противоракетной и противовоздушной обороны", - сказал Коваленко.

Еще одним направлением он назвал артиллерийскую коалицию, о создании которой объявили представители Франции и США. Также обсуждаются вопросы IT-коалиции, дроновой коалиции и коалиции морской безопасности.

Помощь Украине от союзников: последние новости

Как сообщал УНИАН, в октябре 2023 года была создана "коалиция возможностей" по развитию Воздушных сил Украины в вопросе управления многоцелевыми истребителями F16. Ее сопредседателями стали США, Дания и Нидерланды.

Сегодня состоялось 18 заседание"Рамштайна", на нем партнеры пообещали, что и в дальнейшем будут передавать Украине необходимое оружие и средства для усиления ее противовоздушной обороны.

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