Украина вместе с западными партнерами разрабатывает собственные системы противовоздушной обороны.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил о первом успешном использовании "гибридной" ПВО, которая уничтожила "шахед" с расстояния 9 километров.

"Мы решили сделать самодельную ПВО. Взяли советские компоненты и адаптировали к этим системам западные ракеты. Или мы берем западные пусковые установки, к которым мы интегрируем старые советские устаревшие ракеты", - сказал Камышин во время дискуссии в Украинском доме в Давосе.

По его словам, у министерства около пяти проектов, и все эти системы уже развернуты на поле боя, защищая украинское небо и людей.

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"Я рад сообщить, что одна из таких систем уже была впервые успешно использована сегодня вечером. Мы за девять километров сбили "шахед", и это первое успешное использование такой системы", - заявил Камышин.

В выпуске Defense Express объясняют, что, вероятно, речь идет о проекте FrankenSAM, который является гибридной системой ПВО. Отмечается, что публично известно о трех проектах FrankenSAM: с ракетами AIM-9M на неизвестной пусковой, с ракетами AIM-7/RIM-7 на зенитно-ракетный комплекс "Бук", а также ракеты и пусковые Patriot с украинской радиолокационной станцией.

В издании предполагают, что первым FrankenSAM, который уже имеет на счету сбитую цель является проект с AIM-7/RIM-7 на ЗРК "Бук". Он стал первым известным и может иметь дальность уничтожения целей до 20 км.

Производство оружия в Украине

В конце декабря 2023 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина вместе с США разрабатывает свои системы противовоздушной обороны FrankenSAM.

В декабре также стало известно, что украинский оборонно-промышленный комплекс в прошлом году значительно нарастил производство боеприпасов, в частности минометных мин и артиллерийских снарядов.

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