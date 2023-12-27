Новые гибридные системы ПВО могут защищать украинские объекты критической инфраструктуры и города.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина вместе с США разрабатывает свои системы противовоздушной обороны FrankenSAM, которые уже работают на территории Украины.

"FrankenSAM - это наше продуктивное сотрудничество с американскими партнерами. Мы взяли наши советские системы, интегрировали их вместе с нашими западными партнерами и их ракетами, пусковыми установками и получили на финише новое гибридное ПВО", - сказал Камышин во время брифинга.

По его словам, гибридное ПВО это быстрые решения, которые "дают результаты уже этой зимой". Министр также подчеркнул, что первые решения по портфелю проектов FrankenSAM "уже работают на поле боя".

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"Когда мы были в штатах вместе с главой Офиса президента и с министром обороны, то наблюдали системы, которые разрабатываются совместно украинскими и американскими компаниями. Они уже сегодня работают у нас на линии фронта. Они могут защищать объекты критической инфраструктуры, города. Эти решения позволяют нам иметь свое быстрое ПВО уже сегодня", - добавил Камышин.

Производство оружия в Украине

В октябре 2023 года Александр Камышин заявил, что результаты совместного производства в Украине вместе с США средств противовоздушной обороны появятся еще до конца 2023 года.

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