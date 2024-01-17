Сейчас воздушную тревогу в городе отменили.

В ночь на среду, 17 января, российские захватчики атаковали Одессу беспилотными летательными аппаратами.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки в городе повреждена гражданская инфраструктура, произошли пожары. Также он сообщил, что уже есть данные о пострадавших среди мирных людей.

"Российские террористы атаковали Одессу ударными дронами. Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры. Зафиксированы возгорания. Есть пострадавшие среди гражданского населения. Данные уточняются", - написал он.

Ночная атака БПЛА: что еще известно

Этой ночью российские войска запустили несколько групп дронов по территории Украины, Одессу атаковали БПЛА, которые летели из акватории Черного моря.

Воздушные силы также фиксировали российские беспилотные летательные аппараты в Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях.

Кроме того, вечером оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Харькову. Местные власти сообщили о повреждении по меньшей мере десяти жилых домов.

По последним данным, в результате этих атак пострадали 17 человек, один из них находился в тяжелом состоянии. Предварительно, захватчики ударили из ЗРК "С-300".

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