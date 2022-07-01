САУ "Богдана" лишь завершила первый этап испытаний за месяц до вторжения РФ.

Во время уничтожения подразделений армии РФ, пытавшихся закрепиться на острове Змеиный, огонь по захватчикам вела украинская колесная САУ "Богдана". Эта 155-мм артиллерийская система, то есть калибра НАТО, впервые была продемонстрирована в 2018 году, а завершила первый этап огневых испытаний всего за месяц до начала полномасштабного российского вторжения.

Теперь она доказала свои возможности в бою, помогая освободить остров, который пытались превратить в свой форпост.

Разработка САУ Богдана

Разработку "Богданы", которую провел "Краматорский завод тяжелого станкостроения", начали в 2016 году. Уже два года спустя она была продемонстрирована на параде ко Дню Независимости Украины. Срок создания артсистемы был определен на уровне 2020 года, но целый ряд причин, включая обычную бюрократию, отсрочили даже начало огневых испытаний системы.

По своей концепции "Богдана" полностью следует французской САУ Caesar - колесная система с открытым размещением артиллерийской части. Важными моментами разработки было овладение производством в Украине самой главной части любой пушки - ствола. К ней добавилась цифровая система управления огнем, позиционирование и управление, а в будущем планировалось и автомат заряжания. Все это было установлено на шасси КрАЗ 63221 с бронированной кабиной.

Первые продолжительные огневые заводские испытания "Богдана" начала проходить в 2021 году. Главной их целью было проверить все основные системы САУ, в первую очередь основных параметров пушки – возможности вести огонь на определенные расстояния, точности и прочности.

Лишь в конце января 2022 года было сообщено, что "Богдана" успешно прошла предварительные огневые испытания, произведя 450 выстрелов на 42 км снарядом с улучшенной аэродинамикой. Этим она превзошла даже ожидания самих разработчиков, ставивших максимальной дальность в 40 км и только с активно-реактивным - до 60 км.

Приблизительно в таком состоянии, даже не завершив полный цикл испытаний, САУ "Богдана" и попала на войну. Но о ее применении, то есть о наличии в ВСУ артиллерии, способной бить на 42 км, по вполне понятным причинам, не сообщалось.

Боевое использование САУ Богдана

Рассекретили боевое применение САУ "Богдана" только после того, как благодаря ее огню, а также активному применению реактивной артиллерии и авиации, в том числе дрона Bayraktar TB2, удалось выжать рашистов с острова Змеиный.

Как видно на обнародованном Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным видео, возможности украинской дальнобойной САУ хватает для ведения точного огня на расстоянии не менее 36 км. Для понимания это дальше, чем бьют реактивные системы "Град" и "Ураган". Фактически, если представить, что в ВСУ не было бы артиллерии натовского калибра вовсе, то достать врага было бы возможно только из тяжелой РСЗО "Смерч" и высокоточной "Ольхой".

Также необходимо отметить и то, что огонь "Богдана" вела с одного из островов в устье Дуная, где нет, ни мостов, ни даже дорог, а сами почвы довольно слабы. Но это не помешало ни перекинуть САУ по воде, ни развернуть ее на огневой позиции.

САУ Богдана - характеристики

Дальность стрельбы : 42 км (скорее всего снарядом ERFB-ВВ), активно-реактивным 60+

: 42 км (скорее всего снарядом ERFB-ВВ), активно-реактивным 60+ Расчет : 5+ человек

: 5+ человек Калибр : 155 мм

: 155 мм Вес : 28 тонн

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