Сербия получила от России и Беларуси истребители МиГ-29, а сейчас страна хочет от них отказаться.

В Сербии неожиданно заговорили об отказе от истребителей МиГ-29, полученных от России, и планах приобрести французские Rafale. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, как самолеты РФ оказались в Сербии и почему Украина может получить оплаченные врагом истребители.

Как отметил Коваленко в Telegram, Сербия получила от России 6 истребителей МиГ-29 в 2017 году. В 2019 Сербия получила еще 4 МиГ-29, но в этот раз – от Беларуси. Обе эти поставки были оплачены за счет передающей стороны, то есть Сербия не заплатила ничего.

"Более того, Россия оплатила для сербских пилотов полный курс обучения, стоимость которого обошлась российскому бюджету в более чем $2 млн. И все это делалось, разумеется, не из-за глубоких братских чувств, а в попытке еще туже затянуть поводок на шее Александра Вучича. Поставки запчастей и комплектующих, для проведения регулярного ТО и плановых ремонтных работ в Сербию так же осуществлялись регулярно. Об этом можно судить по тому, что в мае 2022 впервые были зафиксированы на вооружении сербских МиГ-29 ракеты Р-77, Х-29 и бомбы КАБ-500КР", – рассказал эксперт.

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При этом, по словам Коваленко, с 2022 года поставки приостановились и прочности сербских МиГ-29 хватило не на долго.

"Год как поставок в Сербию запчастей не осуществляется и Белград уже готов рассмотреть варианты их замены. Интересно, кто из операторов российской авиации будет следующим?", – продолжил он.

Кроме того, эксперт указал на весьма ироничный момент в этой истории.

"Самое забавное будет если Сербия сможет закупить Rafale только при условии передачи своих МиГ-29 Украине, даже пускай через третьи руки. То есть Россия за свой счет сама же передаст МиГ-29 ВС ВСУ. Это будет совершенно другой, новейший уровень для российского ленд-лиза!" – резюмировал Коваленко.

Самолеты для Украины

20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вопрос предоставления Украине современных самолетов западного производства уже решен. Сейчас стоит вопрос выбора, какая именно платформа будет – основной, базовой.

Кроме того, Италия может поставить Украине пять боевых самолетов Tornado и Amx, однако не хочет делать это первой.

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