Швеция предоставит Украине два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890. Авиационный эксперт Константин Криволап говорит, что они существенно усилят возможности нашего государства в воздухе.
В эфире "24 канала" он отметил, что наша страна могла только мечтать о таких самолетах раньше. С их передачей Украина получит новые возможности и комбинации, в частности, по отражению российских ударов по украинским городам.
По его словам, ASC 890 выведут украинскую авиацию на совершенно другой уровень. Они помогут работать как МиГ-29, Су-24, Су-27, так и западным самолетам F-16, передачи которых ожидает Украина.
В частности, украинские военные смогут обнаруживать российские ракеты, дроны и самолеты на больших расстояниях. Кроме того, удары по оккупантам будут наноситься еще эффективнее.
"Возможности – это видеть на 350 – 500 километров в зависимости от размера, радиотехнических особенностей объектов. Будем достаточно далеко видеть в воздушном пространстве, на море, чего раньше не могли делать все это время", – пояснил Криволап.
Сейчас украинские защитники получают информацию о российских атаках от самолетов AWACS, которые находятся в Польше и Румынии. Данные также передают беспилотники, летающие над Черным морем.
"Если у тебя есть такой самолет, то, условно, истребитель F-16 получит целеуказание с ASC 890. То есть радар истребителя еще не видит, а информация о цели уже есть. И пилот принимает решение. Это существенное увеличение возможностей. Это очень серьезные, дорогие и мощные системы. Они будут работать и работать. О таких самолетах трудно было даже мечтать", – резюмировал Константин Криволап.
Украина получит самолеты ДРЛО: что известно
На днях Швеция объявила о выделении большого пакета военной помощи Украине. Его сумма составила 1,16 млрд евро. В этот пакет вошел по меньшей мере один самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 (Saab 340 AEW&C). Впоследствии стало известно, что Украина получит от Швеции два таких самолета.
Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что они могут помочь Украине, когда Киев получит истребители F-16. По его словам, это некий летающий радар, который помогает подсвечивать и выявлять цели.
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