ASC 890 выведут украинскую авиацию на совершенно другой уровень.

Швеция предоставит Украине два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890. Авиационный эксперт Константин Криволап говорит, что они существенно усилят возможности нашего государства в воздухе.

В эфире "24 канала" он отметил, что наша страна могла только мечтать о таких самолетах раньше. С их передачей Украина получит новые возможности и комбинации, в частности, по отражению российских ударов по украинским городам.

По его словам, ASC 890 выведут украинскую авиацию на совершенно другой уровень. Они помогут работать как МиГ-29, Су-24, Су-27, так и западным самолетам F-16, передачи которых ожидает Украина.

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В частности, украинские военные смогут обнаруживать российские ракеты, дроны и самолеты на больших расстояниях. Кроме того, удары по оккупантам будут наноситься еще эффективнее.

"Возможности – это видеть на 350 – 500 километров в зависимости от размера, радиотехнических особенностей объектов. Будем достаточно далеко видеть в воздушном пространстве, на море, чего раньше не могли делать все это время", – пояснил Криволап.

Сейчас украинские защитники получают информацию о российских атаках от самолетов AWACS, которые находятся в Польше и Румынии. Данные также передают беспилотники, летающие над Черным морем.

"Если у тебя есть такой самолет, то, условно, истребитель F-16 получит целеуказание с ASC 890. То есть радар истребителя еще не видит, а информация о цели уже есть. И пилот принимает решение. Это существенное увеличение возможностей. Это очень серьезные, дорогие и мощные системы. Они будут работать и работать. О таких самолетах трудно было даже мечтать", – резюмировал Константин Криволап.

Украина получит самолеты ДРЛО: что известно

На днях Швеция объявила о выделении большого пакета военной помощи Украине. Его сумма составила 1,16 млрд евро. В этот пакет вошел по меньшей мере один самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 (Saab 340 AEW&C). Впоследствии стало известно, что Украина получит от Швеции два таких самолета.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что они могут помочь Украине, когда Киев получит истребители F-16. По его словам, это некий летающий радар, который помогает подсвечивать и выявлять цели.

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