Норвегия будет помогать Украине развивать способности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Как сообщила пресс-служба Офиса президента, документ подписан 31 мая в Стокгольме (Швеция).

Соглашением предусмотрено, что в этом году Норвегия предоставит Украине не менее 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи. Всего в долгосрочную программу Нансена по поддержке Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы. Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

Отмечается, что вместе с союзниками Норвегия будет помогать Украине развивать способности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16.

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Кроме того, Осло сделает весомый вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS, а также оборудование к ним и будет обучать специалистов.

"Украина и Норвегия будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества. Невоенные блоки соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций, возмещения убытков, привлечения агрессора к ответственности, а также помощи в экономическом восстановлении, гуманитарном разминировании, защите критической инфраструктуры и борьбе с российской пропагандой. Норвежские больницы и в дальнейшем будут оказывать помощь украинцам. Норвегия твердо убеждена, что будущее Украины и ее народа - в евроатлантическом сообществе. Поэтому будет работать над будущим членством страны в НАТО", - отметили в ОП.

Помощь Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, 31 мая Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В течение 2024-2026 годов Швеция предоставит нашей стране военную помощь на 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро), что примерно составит 2,2 млрд евро в год. Сумма помощи будет расти в течение десятилетнего срока действия документа.

После этого Зеленский и премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Исландия обязалась оказывать всестороннюю и долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Украине, а также способствовать ее будущему членству в ЕС и НАТО.

Норвегия - 15-я страна, с которой заключено двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Вильнюсской декларации G7. Ранее Украина подписала документы с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией.

Программа Нансена: детали

В начале 2023 года Норвегия начала пятилетнюю программу поддержки Украины на почти 7 миллиардов евро. В частности, в парламенте Норвегии (Стортинга) было достигнуто согласие для многолетней программы поддержки для Украины на сумму 75 млрд норвежских крон (почти 7 млрд евро). Она рассчитана на 5 лет. Ежегодно Украина будет получать по 15 млрд норвежских крон (более 1,3 млрд евро).

Так была основана "программа поддержки Нансена" для Украины.

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