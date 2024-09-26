Кое-где нашим военным приходится работать без спутников и с очень плохой связью.

Россияне более 40 лет развивали свои системы радиоэлектронной борьбы и имеют их сейчас на чрезвычайно высоком уровне, заявил командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш в эфире телемарафона.

"К сожалению эта тенденция продолжается. Враг развивает системы радиоэлектронной борьбы и страна, которая более 40 лет развивала эти системы и понимала, собственно, ценность этих систем, она не может сразу стать где-то позади. Нужно смотреть правде в глаза - системы радиоэлектронной борьбы в России на чрезвычайно высоком уровне", - отмечает военный.

По его словам, на том участке фронта, где оборону держит бригада "Рубеж", были случаи, когда из-за большого количества РЭБов окопного типа и больших машин было иногда невозможно нормально работать своими "птичками".

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"Они тушили абсолютно-абсолютно все и нам приходилось находить новые методы, быстро менять частоты, быстро учиться управлять коптерами без спутников или в принципе с очень плохой связью, то есть на свой страх и риск. Задачи мы, конечно, выполняли и бойцы бригады Рубеж работали на 100%, но тем не менее это очень чувствуется, что системы РЭБ россиян, к сожалению, на очень высоком уровне", - подытожил Отченаш.

РЭБ на войне

В июне россияне заявили, что смогли создать роботизированную мобильную платформу, которая несет на себе систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и может, например, следовать за пехотной группой в атаке и прикрывать ее от дронов-камикадзе.

Кроме того, россияне заявили о создании эффективной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которую солдаты могут носить на спине, как рюкзак.

В июле офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Национальной гвардии Украины Дмитрий Кожубенко отмечает, что у российских оккупантов есть очень большое преимущество как в средствах радиоэлектронной борьбы, так и в средствах беспилотной авиации.

Генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему в Украине есть проблемы с системами радиоэлектронной борьбы. По его словам, это связано с диверсионной деятельностью России внутри украинской армии в течение первых 20 лет независимости.

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