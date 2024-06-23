Свою разработку россияне назвали в честь робота-мусорщика из американского мультика.

Россияне утверждают, что смогли создать роботизированную мобильную платформу, которая несет на себе систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и может, например, следовать за пехотной группой в атаке и прикрывать ее от дронов-камикадзе. Об этом сообщает в частности российское государственное агентство "РИА Новости".

Своего робота россияне назвали Wall-E - в честь робота-мусоросборщика из одноименного мультфильма Disney. По словам разработчиков, робот использует систему РЭБ "Фумигатор", которая нарушает сигнал между дроном и его оператором.

Разработчики утверждают, что система способна образовывать радио-электронный купол радиусом от 250 до 300 метров, в пределах которого вражеские беспилотники будут терять сигнал от оператора и просто падать на землю.

На видеозаписи, опубликованной россиянами, показано, как именно в теории должна работать мобильная установка РЭБ Wall-E.

"Российские разработчики систем радиоэлектронной борьбы продемонстрировали первую отечественную гусеничную платформу с установленной на ней системой постановки помех. Она успешно прошла все тесты", - сообщает об этой разработке один из российских Z-каналов.

Насколько эта установка эффективна в реальных боевых условиях, пока неизвестно.

Российское оружие в войне против Украины: последние новости

Как писал УНИАН, враг опубликовал новое видео удара ФАБ-3000 по подконтрольной Украине территории. Как отметил военный эксперт Александр Коваленко, российские бомбы демонстрируют очень низкую точность, но это уже не столь важно при такой мощности.

Также мы рассказывали, что Россия использует меньше "Калибров", чем производит. Как рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, одна из причин заключается в том, применение этих ракет в Черном море было затруднено в первую очередь из-за того, что заряжать их было трудно после бегства российского флота из Севастополя.

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