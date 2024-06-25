Оккупанты побаиваются облучения от такой установки, но на самом деле, до лучевой болезни они вряд ли доживут.

Россияне заявили о создании эффективной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которую солдаты могут носить на спине, как рюкзак. Устройство продемонстрировали в репортаже российского "Первого канала".

В сюжете "военкор" пожаловался на огромное количество украинских FPV-дронов, которые атакуют даже отдельных солдат российской армии, в том числе и на значительном расстоянии от передовой.

В качестве индивидуального РЭБ для защиты солдат от FPV-дронов российские военные самостоятельно сконструировали РЭБ-рюкзак. Утверждается, что устройство, весом около 10 килограммов, успешно подавляет вражеские БПЛА в радиусе 50 метров, а на открытой местности его дальность может достигать 200 метров.

По словам пропагандиста, при появлении вражеского беспилотника поблизости устройство подает звуковой сигнал. Как утверждает военкор, это нужно в том числе для того, чтобы оккупант включал РЭБ только в случае прямой угрозы: чтобы "лишний раз не получал облучение".

В соцсети Х, обсуждая этот сюжет, отмечают, что облучение от РЭБ – меньшее, что должно волновать оккупантов на поле боя. Во-первых, сама по себе установка РЭБ демаскирует пехотную группу и привлекает к ней внимание. Во-вторых, опытные дроноводы всегда могут подобрать частоту связи, которую не перекрывает РЭБ.

Российское оружие в войне: последние новости

Как писал УНИАН, россияне пригнали в Крым свою самую продвинутую установку ПВО С-500. Однако, по-мнению спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, она вряд ли окажет значимое влияние на военную ситуацию в этом районе.

Также мы рассказывали, что оккупанты показали работу квадрокоптера, который оснащен системой борьбы с беспилотниками с помощью сетки, которая выстреливается в сторону другого БпЛА. Систему назвали "Сеткомёт", она позволяет перехватывать дроны типа Mavic и является безопасной альтернативой тарана, который тоже используется в "воздушных боях".

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