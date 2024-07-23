По словам военного, Россия еще тогда вкладывала деньги в средства РЭБ.

Генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему в Украине есть проблемы с системами радиоэлектронной борьбы. По его словам, это связано с диверсионной деятельностью России внутри украинской армии в течение первых 20 лет независимости. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

Кривонос отметил, что на момент обретения Украиной независимости в составе Сил обороны были воинские части радиоэлектронной борьбы, которые со временем начали сокращать. Генерал-майор запаса подчеркнул, что в начале вторжения РФ в 2014 году у Украины "от слова РЭБ было практически ничего".

В свою очередь россияне наоборот вкладывали деньги в развитие средств радиоэлектронной борьбы, заверил Кривонос.

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Военный добавил, что по состоянию на 2015 год в России было модернизировано и отработано более 30 комплексов различного назначения, а на начало полномасштабной войны в 2022 году таких комплексов уже было более 60.

"Они их умело и активно использовали, так же как с использованием беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнул он.

Оружие для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Словакия продолжает поставлять оружие для Украины, несмотря на категорическую позицию своего правительства. По словам министра обороны страны, это связано с тем, что страна не хочет "ограничивать оборонное производство, когда оно поддерживает валовой внутренний продукт".

В свою очередь в Минобороны Украины заявили, что Силы обороны будут использовать на фронте багги и мотоциклы для эвакуации раненых, логистического обеспечения позиций на переднем крае и ведения разведки.

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