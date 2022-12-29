Оккупанты дополнительно вывели в Черное море подводный ракетоноситель.

В Черном море российские оккупанты увеличили количество ракетоносителей, общий залп составляет до 20 "Калибров". Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Враг вывел на боевое дежурство в Черном море надводный и подводный ракетоносители. Готовность пуска до 20 "Калибров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты дополнительно вывели в Черное море подводный ракетоноситель.

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Сегодня утром по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Россия планирует выпустить по Украине 100 ракет в несколько волн.

В 08:00 стало известно о первых запусках ракет, которые россияне направили в сторону Сум. Впоследствии в Киеве и области прогремели взрывы - сработала ПВО.

Также сообщается о звуках взрывов в Одесской области -т ам тоже сработала ПВО, а над Сумщиной сбили вражескую ракету. ПВО также сработала в Житомирской и Полтавской областях.

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