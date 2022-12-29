В Черном море российские оккупанты увеличили количество ракетоносителей, общий залп составляет до 20 "Калибров". Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Враг вывел на боевое дежурство в Черном море надводный и подводный ракетоносители. Готовность пуска до 20 "Калибров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты дополнительно вывели в Черное море подводный ракетоноситель.
Ракетная атака по Украине сегодня
Сегодня утром по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Россия планирует выпустить по Украине 100 ракет в несколько волн.
В 08:00 стало известно о первых запусках ракет, которые россияне направили в сторону Сум. Впоследствии в Киеве и области прогремели взрывы - сработала ПВО.
Также сообщается о звуках взрывов в Одесской области -т ам тоже сработала ПВО, а над Сумщиной сбили вражескую ракету. ПВО также сработала в Житомирской и Полтавской областях.