По данным США, выстрелы ВС РФ в среднем снизились с 20 тысяч до 5 тысяч снарядов в день, у Украины - другие цифры.

Артобстрелы российских войск на некоторых участках фронта в Украине сократились до 75%, сообщили CNN американские и украинские официальные лица.

В Вашингтоне и Киеве пока ищут этому объяснение. Россия либо начала ощущать нехватку боеприпасов, либо это является частью более широкой переоценки тактики перед лицом успехов украинских контрнаступлений.

Однако снижение скорострельности ВС РФ носит нелинейный характер, подчеркивают журналисты. Бывают дни, когда россияне выпускают гораздо больше артснарядов, например, у Бахмута и Кременной, а также вблизи Херсона.

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По данным США, выстрелы ВС РФ в среднем снизились с 20 тысяч до 5 тысяч снарядов в день. По данным же Украины – с 60 тысяч до 20 тысяч в день.

Но все склоняются к тому, что резкое снижение артиллерийского огня свидетельствует о все более слабой позиции РФ на поле боя. Это также связано с усилением военной поддержки Украины Западом.

Дефицит вооружения в России

По подсчету военного эксперта Ивана Киричевского, ВСУ уже уничтожили 100% от довоенного количества танков армии РФ, то есть 2940 танков. Армия РФ также потеряла почти 6 тысяч бронемашин, выбито 45% от довоенного количества. В боях против ВСУ враг потерял и более 2700 артсистем и РСЗО, или 48% от довоенного количества.

По словам Киричевского, Кремль не смог наладить перевод ОПК на "военные рельсы", что вылилось в рост дефицита вооружения для захватчиков. А вторая волна мобилизации только это усилит, считает аналитик.

Согласно прогнозам западных аналитиков, в 2023 году Россия может полностью потратить исправные запасы боеприпасов, если не прибегнет к помощи иностранных поставщиков или к старым запасам.

В то же время западные СМИ констатируют, что Россия продолжает производить высокоточное оружие, несмотря на наложенные санкции. Пока неизвестно, закупает ли Москва технологии в обход существующих ограничений, или пополнила арсеналы накануне вторжения 24 февраля.

Отдельно известно о военной поддержке Путина Северной Кореей и углублением сотрудничества Кремля с иранским режимом.

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