GTA 6 уже можно скачать: на PS5 началась предзагрузка горячо ожидаемой игры

Геймеры уже опубликовали музыкальную композицию игры и обнаружили несколько интересных технических деталей.

В сети обратили внимание, что некоторые пользователи PS5 уже начали скачивать GTA 6. Предварительная загрузка долгожданного хита началась с Новой Зеландии и Австралии, а в ближайшую ночь станет доступна и в остальных регионах, включая Украину.

По обновленным данным, загрузка GTA 6 на PS5 занимает 209,75 ГБ, а после установки игра потребует 212 ГБ свободного пространства. Версия для Xbox Series оказалась еще больше: ее размер загрузки составляет 225,34 ГБ.

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Напомним, что на консолях Microsoft предзагрузка стартует одновременно по всему миру – 10 ноября в 2:00 по Киеву. На PlayStation 5 загрузка откроется в полночь 10 ноября (в ночь с 9 на 10 ноября в 00:00 по местному времени).

Одновременно стали известны дополнительные сведения о содержимом игры. В файлах версии GTA 6 для PS5 имеется упоминание новой версии апскейлера PSSR 2 и графического режима для экранов с частотой 120 Гц, но без VRR. Кроме того, датамайнеры нашли упоминания подключения к онлайн-сессиям и многопользовательского режима.

В сети опубликовали и музыкальную тему GTA 6 на PS5, которая, предположительно, будет звучать в главном меню.

GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series X|S. В Украине базовую версию игры оценили в 3500 грн, за ультимативное издание придется выложить еще 800 грн сверху.

ПК-версия еще официально не анонсирована, но, по слухам, Rockstar Games планирует выпустить GTA 6 на компьютеры уже в первом квартале 2027 года – в период с января по март. Журналистам удалось получить подтверждение сразу от четырех источников из игровой индустрии, знакомых с планами студии.

Действие GTA 6 развернется в современной версии Вайс-Сити. Впервые в истории серии одним из главных героев станет девушка – Люсия. Вместе с напарником и возлюбленным Джейсоном они образуют преступный дуэт в стиле Бонни и Клайда.

Ранее УНИАН рассказывал, что "грипп GTA" захлестнул США: миллионы работников берут отпуска ради одной игры. Фанаты ждали новой части больше десятилетия.

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