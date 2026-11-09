На мосту Патона в Киеве введут новую схему движения: что изменится для водителей

Полоса реверсивного движения будет работать по специальному графику в тестовом режиме.

В Киеве на мосту Патона вводится реверсивное движение транспорта с использованием светофорного регулирования, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"На мосту Патона вводится светофорное регулирование реверсивной полосы движения. Это позволит менять направление движения одной из полос в зависимости от транспортной нагрузки на мост в разное время суток", – говорится в сообщении.

Специалисты установили специальные реверсивные светофоры, которые будут регулировать движение по этой полосе.

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На начальном этапе, в тестовом режиме, реверсивная полоса будет работать по следующему графику:

с 7:00 до 10:00 – в направлении с левого берега на правый;

с 16:00 до 20:00 – в направлении с правого берега на левый.

При этом на мосту постоянно будут оставаться две полосы для движения в каждом направлении. Дополнительная реверсивная полоса будет поочередно использоваться для проезда в одном из направлений в соответствии с установленным графиком и сигналами светофоров.

Движение по реверсивной полосе будут регулировать специальные светофоры:

зеленая стрелка разрешает движение в указанном направлении;

красный крест запрещает въезд на полосу;

желтая стрелка предупреждает об изменении направления движения. В этом случае водители должны покинуть реверсивную полосу и перестроиться на полосу в направлении, которое указывает стрелка.

Если реверсивный светофор выключен, то движение по этой полосе запрещено в соответствии с Правилами дорожного движения.

"По завершении тестового периода специалисты проанализируют эффективность новой схемы и, при необходимости, пересмотрят временные интервалы работы реверсивной полосы", – добавили в КГГА.

Движение по мостам Киева – главные новости

7 ноября россияне нанесли несколько ракетных ударов по Северному мосту в Киеве. Уже 8 ноября движение по Северному мосту в Киеве частично возобновилось.

С 9 ноября в Киеве должны были ввести резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами Днепра. Решение было принято из-за дополнительных угроз безопасности.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева в случае сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр.

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