По ним был нанесен артиллерийский удар.

Зафиксировано боевое применение российских боевых машин поддержки танков "Терминатор".

На фото украинских разведчиков российские танки и БМПТ Терминатор выехали на высоту для обстрела района трассы Бахмут – Лисичанск.

По ним был нанесен артиллерийский удар. Результат неизвестен.

Ранее уже сообщалось, что единственная действующая в России рота БМП-Т "Терминатор" была переброшена под Северодонецк.

Россия разработала "Терминатор" после того, как осознала необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн.

Район Северодонецка остается одним из ближайших тактических приоритетов России. Однако при наличии максимум 10 "Терминаторов" они вряд ли окажут существенное влияние на операцию по захвату города,считают британские разведчики.

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