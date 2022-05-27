Зафиксировано боевое применение российских боевых машин поддержки танков "Терминатор".
На фото украинских разведчиков российские танки и БМПТ Терминатор выехали на высоту для обстрела района трассы Бахмут – Лисичанск.
По ним был нанесен артиллерийский удар. Результат неизвестен.
Ранее уже сообщалось, что единственная действующая в России рота БМП-Т "Терминатор" была переброшена под Северодонецк.
Россия разработала "Терминатор" после того, как осознала необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн.
Район Северодонецка остается одним из ближайших тактических приоритетов России. Однако при наличии максимум 10 "Терминаторов" они вряд ли окажут существенное влияние на операцию по захвату города,считают британские разведчики.