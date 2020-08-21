Закос под агента 007: Служба внешней разведки сняла мотивационный промо-ролик (видео)

Режиссером ролика выступил Евгений Соболев, в качестве саундтрека использовали песню Монатика "То, от чего без ума".

Служба внешней разведки Украины сняла первый в своей истории мотивационный промо-ролик, в котором сотрудник службы, подобно агенту 007 Джеймсу Бонду, убегает от вооруженных мужчин кавказской внешности.

Ролик опубликован на YouTube-канале СВР.

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По сюжету главному герою помогает коллега, который дистанционно следит за его действиями с помощью новейших технологий.

«Свой среди чужих, агент, разведчик, крот. Они могут называть меня как угодно. А на самом деле я - охотник. Охотник за информацией», - говорит закадровый голос.

Также украинскому «агенту 007» помогает сотрудница, которая в последний момент приезжает за ним на машине и спасает от преступников.

«Я - часть мощной организации. Сюда попадают самые умные и сообразительные, готовые на все ради нашего государства. Для нас не существует данных, которые мы не получили бы. Для нас не существует тайн, которые мы не раскрыли бы. Для нас не существует задач, которые мы не в состоянии выполнить», - говорится в конце ролика, после чего показывается герб СВР с лозунгом «Истина всегда побеждает».

Режиссером ролика выступил Евгений Соболев, в качестве саундтрека использовали песню Монатика «То, от чего без ума».

Справка: Служба внешней разведки Украины создана в 2004 на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом.

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Автор: Денис Прядко