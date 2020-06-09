Зеленский представил Кондратюка в должности председателя Службы внешней разведки (фото)

Президент выразил убеждение, что под руководством Кондратюка Служба внешней разведки усилит свою способность защищать национальные интересы в условиях гибридной войны против Украины.

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки нового председателя - Валерия Кондратюка.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский вручил новоназначенному главе СВР служебное удостоверение. «Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе и в других государственных органах, позволяют Валерию Витальевичу Кондратюку успешно выполнять весь спектр ответственных задач для нашей страны», - сказал глава государства.

Зеленский также выразил убеждение, что под руководством Кондратюка Служба внешней разведки усилит свою способность защищать национальные интересы в условиях гибридной войны против Украины.

Со своей стороны, Кондратюк поблагодарил президента за высокое доверие.

«Я понимаю свою личную ответственность за выполнение возложенных на Службу внешней разведки задач», - отметил он.

Кондратюк отметил, что приоритетами в его деятельности на посту главы СВР является укрепление агентурного аппарата, улучшение работы информационно-аналитических подразделений, развитие кибер- и технической разведки, совершенствование материально-технической базы, социальная защита работников службы и членов их семей.

Как сообщал УНИАН, 5 июня президент Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки. Соответствующие указы №211/2020 и №212/2020 от 5 июня размещены на сайте главы государства.

Согласно указам, президент уволил Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Валерия Кондратюка.

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