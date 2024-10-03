ВСУ с помощью ракет ATACMS уничтожили РЛС "Небо-М", стоимость которой составляет около 100 млн долларов, но на этом плюсы не заканчиваются, по словам эксперта.

Вооруженные силы Украины с помощью ракеты ATACMS уничтожили российскую радиолокационную станцию "Небо-М", которая является одной из самых современных РЛС в России, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В среднем ее стоимость — это где-то 100 миллионов долларов. Поэтому это достаточно существенный даже финансовый ущерб для российской армии. Они не быстро производятся, медленно, потому что имеют в своем составе большое количество элементов западного производства. Как известно, их сейчас трудно России получить. Это исключительно контрабандные поставки", — рассказал эксперт в эфире Radio NV.

Он отметил, что такие РЛС России трудно заметить, так как они используют "стелс-режим незаметности", обеспечивая эшелонированное ПВО, систему противовоздушной обороны, всей необходимой информацией об угрозах в небе.

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"Замечают как баллистические, так и дозвуковые, сверхзвуковые цели — крылатые ракеты. Поэтому ее уничтожение — это серьезный удар, во-первых, по этому компоненту, во-вторых, по возможностям российской ПВО на соответствующем участке вести эффективное наблюдение за воздушным пространством, и, конечно, еще и финансовый ущерб", - добавил Коваленко.

Удары ВСУ по военным целям РФ

Ранее УНИАН сообщал, что уничтожение российской РЛС "Небо-М" — это довольно уникальное явление.

"Сейчас мы видим абсолютно дырявую российскую систему противовоздушной и противоракетной обороны, тогда как наши беспилотные системы могут беспрепятственно летать в Москву, и дальше между Москвой и Петербургом, поражая очень ценные для россиян объекты", - отметил эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко.

Кроме того, авиатор рассказал, что дает Украине удар по аэродрому Борисоглебск.

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