Уничтожение РЛС облегчит украинским БПЛА полеты над Россией.

Успешное уничтожение российской радиолокационной станции "Небо-М" облегчит украинским БПЛА полеты над Россией. Об этом в эфире телеканала "Эспресо" заявил военнослужащий ВСУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко.

Он отметил, что РЛС большого радиуса действия "Небо-М" - "довольно уникальное явление", и в России их осталось всего 10, поэтому уничтожение одной РЛС является довольно существенным:

"Хотя даже этих десяти станций им крайне не хватает. Сейчас мы видим абсолютно дырявую российскую систему противовоздушной и противоракетной обороны, тогда как наши беспилотные системы могут беспрепятственно летать в Москву, и дальше между Москвой и Петербургом, поражая очень ценные для россиян объекты".

Он отметил, что подобные РЛС используются для раннего обнаружения любых воздушных объектов над территорией РФ. При этом, по словам эксперта, хотя неизвестно, сколько таких РЛС уже уничтожено к этому времени, однако "у россиян их осталось немного", и они расположены по всей территории.

"Теперь, соответственно, минус 10% той линии фронта, которая контролируется, и больше возможностей для украинских воздушных систем уничтожать и выявлять врага. Конечно же, с каждым таким впечатлением украинцы приобретают мастерство по поиску подобных объектов и высокоточного их уничтожения. Это тоже комбинированные вещи, не исключено, что они будут мультиплицированы", - добавил Варченко.

Удар по РЛС "Небо-М"

Как сообщали в Генштабе, подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACMS по российской радиолокационной станции "Небо-М".

Отмечалось, что эта РЛС представляет собой очень сложный объект для поражения, поскольку работает в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. Стоимость каждой из них оценивается более чем в 100 миллионов долларов США.

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