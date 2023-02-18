Наоборот, россияне пытаются авиацию больше рассредоточить вглубь территории России, заметил Игнат.

Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат говорит, что в командовании "удивлены" данными разведки, на которую ссылался Financial Times, о якобы стягивании к границе с Украиной российской авиации, сообщил он в эфире "Радио Донбасс.Реалии".

Он отметил, что именно формулировка о "стягивании" авиации неправильное: "Мы тоже сразу ее (статью) увидели, тоже немножко удивились, что идет такая вот информация. Возможно, это вопрос немножко некорректной подачи заголовка. Нельзя стянуть авиацию к границам - это же не танки, не артиллерия, не БМП, не личный состав. Это авиация, которая должна быть где-то на аэродромах. Она как была стянута, скажем так, в начале войны, так она там и осталась".

По словам Игната, речь идет о сотнях самолетов и вертолетов. В начале вторжения 24 февраля их было 750 единиц. Однако это количество может меняться в зависимости от поставленных задач.

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Сейчас Россия пользуется около 40 аэродромами - в частности, в оккупированном Крыму, на других оккупированных территориях Украины, а также в Беларуси и в самой России.

Изменения на российских аэродромах происходят постоянно, авиация постоянно перелетает.

"Так, чтобы наблюдалось накопление именно близко к границам, это вряд ли стоит ожидать. Наоборот, они рассредоточили свои самолеты, особенно после той "бавовны", что была в Рязани, Энгельсе, они пытаются авиацию больше наоборот рассредоточить вглубь территории России, чтобы в случае какой-либо возможной последующей "бавовны" избежать большего поражения этой авиационной техники", - рассказал пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ.

Россия "стягивает" авиацию - что известно

Накануне Financial Times со ссылкой на данные западной разведки писал о накоплении РФ самолетов и вертолетов вблизи украинской границы.

Утверждается, что это свидетельствует о том, что Москва может задействовать авиацию для поддержки наземного наступления своих войск, который захлебывается. По этой же причине Запад сделал приоритетом передачу Украине средств ПВО.

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