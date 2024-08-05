РФ после долгой паузы ударила по Украине ракетой КНДР, она не долетела до цели, - Defense Express

Эти ракеты РФ использовала для ударов по Украине в начале 2024 года.

Российские оккупанты во время массированного удара по Украине 31 июля применили баллистическую ракету северокорейского производства. Пуск был зафиксирован с территории РФ в направлении Белой Церкви. Ракета просто упала на территории Киевской области, вероятно после взрыва в воздухе.

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники. На месте падения этой ракеты нашли обломки с маркировкой, которые соответствуют ранее обнаруженным остаткам баллистических ракет типа KN-23, которые РФ использовала для ударов по Украине в начале 2024 года. Фото этих обломков Defense Express получило в свое распоряжение.

Последний до этого момента зафиксированный случай применения россиянами баллистических ракет KN-23 северокорейского производства для ударов по Украине был зафиксирован 27 февраля 2024 года. Следовательно, россияне возобновили использование дальнобойного ракетного вооружения от КНДР после паузы, которая длилась 5 месяцев.

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О вероятном пуске вражеской баллистической ракеты в ночь на 31 июля 2024 года в направлении Киевской области сообщал один из мониторинговых пабликов. При этом высказывалось предположение о вероятном применении "Искандера", но это потом не нашло своего официального подтверждения.

"Известно, что северокорейские баллистические ракеты, которые получила РФ в свое распоряжение для ударов по Украине имеют БЧ с фугасным снаряжением, мощность которых составляет до 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. При этом установленная максимальная дальность пуска этих ракет составляет до 650 километров", - пишет издание.

В мае 2024 года Офис генерального прокурора сообщал о том, что наши специалисты исследовали обломки 21 из 50 северокорейских баллистических ракет, которые на тот момент Россия отстреляла по Украине. Остатки от KN-23 были найдены в Киеве и Киевской области, Донецкой, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

Более половины ракет KN-23 во время полета потеряли запрограммированную траекторию полета и вероятно взрывались в воздухе, поскольку факт пуска этих ракет фиксировался, но их обломки найдены не были.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее издание Forbes сообщило, что Северная Корея могла передать России противотанковые ракетные средства. По словам журналистов, такие действия свидетельствуют о серьезной эскалации. Речь идет о таком комплексе, как Bulsae-4. Он позаимствовал шасси северокорейской версии российского бронетранспортера БТР-80 и добавил громоздкую верхнюю башню с восемью противотанковыми управляемыми ракетами.

В то же время аналитики Defense Express считают, что появление такого оружия в распоряжении армии РФ является ожидаемым и рассказали, откуда Северная Корея может иметь такие технологии. По словам экспертов, Bulsae-4 имеет довольно интересные характеристики. В КНДР заявляют о дальности пуска более 10 км и якобы, что вряд ли возможно, до 25 км. Комплекс работает в режиме NLOS, то есть за пределами прямой видимости.

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