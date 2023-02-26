Военно-техническое сотрудничество Ирана с Россией вызывает серьезное беспокойство у США.

Россия помогает Ирану в развитии его ракетной программы в обмен на поставки беспилотников для войны против Украины. Об этом заявил директор ЦРУ США Уильям Бернс в интервью CBS.

По его словам, союз между Ираном и Россией развивается стремительно, что является достаточно тревожным сигналом.

"Иранцы уже предоставили русским сотни военных беспилотников, которые они используют, чтобы причинять боль гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Украины. Мы знаем, что они предоставили боеприпасы для артиллерии, а также для танков", — заявил Бернс.

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В то же время ЦРУ "видит признаки" того, что Россия предлагает помощь Ирану в развитии его ракетной программы и рассматривает возможность поставки истребителей в обмен на дальнейшую помощь.

Сотрудничество Ирана и России – последние новости

В Белом Доме считают, что Иран намерен увеличить поддержку России в войне против Украины. Взамен он получит истребители и другую технику.

По данным британской разведки, Россия исчерпала запасы иранских дронов-камикадзе. Ориентировочно с 15 февраля не поступало никаких сообщений об использовании иранских дронов-камикадзе в Украине.

На этом фоне власти Ирана заявили, что в стране успешно создали крылатую ракету большой дальности. Утверждается, что крылатая ракета уже поставлена на вооружение.

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