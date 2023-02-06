Речь идет о вооружении, которое оккупантам удалось украсть после боев с ВСУ.

Россия передала Ирану вооружение, которое оккупантам удалось захватить в боях с украинской армией. Ранее страны также договорились совместно производить БПЛА Shahed-131/136.

По данным Wall Street Journal, в дальнейшем Тегеран планирует реконструировать вооружение и снова отдать Москве для использования в войне против Украины.

"По словам официальных лиц, Москва предоставила Ирану оружие, захваченное на поле боя в Украине, которое они пытаются реконструировать", - пишет WSJ.

Издание отмечает усиление сотрудничества двух диктаторских режимов в оборонном и в экономическом направлении. Сообщается, что Иран уже дал согласие поставить РФ свои баллистические ракеты, хотя данных о реализации подобных поставок не поступало.

Сотрудничество РФ с Ираном

Накануне стало известно, что Москва и Тегеран договорились о строительстве нового завода по производству БПЛА для войны в Украине. Проект хотят реализовать в городе Елабуга (Республика Татарстан). Стороны рассчитывают произвести на новом заводе не менее 6 тысяч беспилотников.

Недавно Москва и Тегеран объединились свои межбанковские системы обмена платежными сообщениями, что позволило иранским банкам сотрудничать с российскими кредиторами.

На фоне российско-иранского альянса глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Тегеран подошел к черте. Он сказал, что Киев готов разорвать дипломатические отношения с Ираном в любой момент.

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