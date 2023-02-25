Глава аэрокосмических сил Революционной гвардии Амир Али Хаджизаде заявил, что крылатая ракета уже добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран.

Иран разработал крылатую ракету с радиусом действия 1650 км, заявил в пятницу старший командующий Корпуса стражей исламской революции. Это может вызвать беспокойство Запада после использования Россией иранских беспилотников в войне против Украины.

Об этом пишет Reuters. Глава аэрокосмических сил Революционной гвардии Амир Али Хаджизаде заявил, что крылатая ракета уже добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран.

Также государственное телевидение Ирана показало первые кадры с новой крылатой ракетой "Павех" (Paveh).

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Кроме ракеты, Хаджизаде рассказывал много о том, что Иран собирается отомстить США за ликвидацию в 2020 году в Багдаде иранского военного командира Касема Сулеймани с помощью беспилотника.

Хаджизаде назвал крылатую ракету большой дальности "Паве" одним из последних достижений Воздушно-космических сил КСИР, пишет иранское агентство IRNA.

Говоря о гиперзвуковой ракете, Хаджизаде заявил: "Гиперзвуковая ракета способна маневрировать вне атмосферы. Эта ракета имеет двигатель, который включается и начинает маневрировать на расстоянии 300-400 км от цели. Системы защиты работают на основе предсказания пути и будущей точки ракеты".

Отвечая на вопрос о беспилотнике "Газа" (Gaza), он заявил, что этот БПЛА имеет очень высокую непрерывность полета и может одновременно нести 9 бомб.

Ракетная программа Ирана

Иран расширил свою ракетную программу, в частности свои баллистические ракеты, вопреки сопротивлению со стороны США и беспокойствам от европейских стран. Тегеран утверждает, что программа является чисто оборонительной и носит сдерживающий характер.

Летом 2019 года США сделали первые шаги в поддержку своей жесткой критики Ирана, введя новые санкции против лиц, связанных с ракетной программой Тегерана и его посредниками на Ближнем Востоке. Санкции нацелены на организации в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые помогают Тегерану получать технологии и материалы, необходимые для продвижения его программы баллистических ракет.

В ноябре Пентагон заявил, что Соединенные Штаты скептически относятся к сообщениям, которые цитируют Хаджизаде о том, что Иран разработал гиперзвуковую баллистическую ракету.

В феврале стало известно, что Иран модифицирует ударные дроны-камикадзе Shahed-131, которые Россия использует для ударов по украинской гражданской инфраструктуре. Боевая часть имеет радиальный кумулятивный эффект, что может привести к большей площади поражения.

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