Любой ракетный удар - будь то 20, 30 ракет или 100 - является серьезной проблемой.

РФ продолжает производить ракеты, однако не может вернуться к уровню тех запасов, которые у них были до начала полномасштабного вторжения в Украину, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью РБК-Украина.

"Производство ракетного вооружения на России продолжается. Они и близко не могут вернуться к уровню тех запасов, которые у них были по состоянию на 23 февраля 2022 года. Но тем не менее производство идет. В течение нескольких последних месяцев именно ракетных ударов было относительно немного – это означает, что они могут накапливать их для нанесения следующих массированных ударов", – отметил он.

По словам Юсова, россияне убедили в том, что нерациональное использование врагом ракетного арсенала, которое наблюдалось в прошлом году, не дало своего результат.

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"Когда более ста ракет могло быть выпущено по Украине, это не дало своего результата, а, наоборот, только истощило его запасы. Ну, скажем, было бы странно, если бы они такое повторили в этом году. Но любой ракетный удар – будь то 20, 30 ракет или 100 – это серьезный вызов и угроза для инфраструктуры и Сил обороны Украины. И, безусловно, эти вызовы надо учитывать", – добавил Юсов.

Накапливание ракет россиянами - это надо знать

На протяжении последних недель все чаще звучат мысли о том, что российские оккупанты могут накапливать ракеты для новых массированных ударов по Украине.

В Defense Express отмечают, что про значительное накопление запасов ракет не идет. Но акцентируют, что враг может собирать ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555 и морского – "Калибр".

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