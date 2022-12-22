Комплекс войдет в новый пакет военной помощи от США на почти 2 миллиарда долларов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что решение Белого дома передать одну батарею дальнобойного ЗРК Patriot делает возможной передачу этих систем и от других западных партнеров.

Как отметил министр в Facebook, визит Зеленского в США стал не только "событием номер один" в Америке, но и в мире: "Но этот визит не о символизме, а о конкретных решениях, которые усиливают оборону Украины и помогают бить оккупантов".

"Украина вскоре получит первую батарею этих сверхсовременных комплексов (Patriot - ред.), а это совершенно новый уровень защиты неба. Еще важнее - это решение президента Байдена открывает двери для других "Патриотов", - подчеркнул Кулеба.

Patriot для Украины - что известно

Во время поездки в Вашингтон американский президент Джо Байден подтвердил, что США передадут Украине одну батарею дальнобойного ЗРК Patriot для защиты неба.

Украинских военных будут учить пользованию ЗРК в третьих странах, это может занять "определенное время", отметил Байден.

Украина призвала партнеров передать американские комплексы еще в первые месяцы полномасштабного вторжения, однако Запад опасался эскалации.

Осенью польские власти на высшем уровне подняли вопрос передачи Patriot для Украины, когда Германия предложила эти ЗРК самой Варшаве.

Тогда Берлин отвечал эти комплексы являются системой ПВО НАТО, следовательно передачу должны согласовывать все страны Североатлантического альянса.

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