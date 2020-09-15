Местных жителей просят обходить территорию полигона.

На территории Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Яворовский район Львовской области) на этой неделе начнутся самые масштабные международные военные учения «Rapid Trident 2020».

Читайте такжеВоенные отработали боевые полеты вечером и ночью (фоторепортаж)Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что на Львовщине будут находиться около 4 тысяч военных из девяти стран.

«Во время занятий на учебных участках будет привлекаться бронетехника и проводиться учебные стрельбы из стрелкового оружия, будут осуществляться полеты вертолетов армейской авиации и воздушных судов военной авиации», – говорится в сообщении.

Жителей населенных пунктов, расположенных вблизи полигона, попросили быть осторожными и обходить территорию, где будут проводиться учения.

«Настойчивая рекомендация в этот период не заходить и не заезжать ни одним видом транспорта в зоны, обозначенные указателями, или окруженные вспомогательным военным персоналом. Некоторые участки местности и автомобильных дорог на территории полигона будут закрыты для прохода и проезда», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что территория военного полигона будет охраняться подразделениями Военной службы правопорядка, которые имеют полномочия задерживать подозрительных лиц на территории военных объектов на срок до 72 часов для выяснения обстоятельств.

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Автор: Катерина Шварц