Томас Витингтон отметил, что есть признаки того, что "Покрова" работает.

Украинские военные используют комплексы "Покрова". Установки создают помехи для навигационных систем, в том числе российской ГЛОНАСС.

Издание Forbes пишет, что спуфинг подменяет местоположение объекта, генерируя фальшивый сигнал. Украина уже сбивала российские тактические беспилотники с помощью спуфинга на коротких дистанциях, но "Покрова" работает в гораздо больших масштабах, это технически сложная задача.

Доктор Томас Витингтон, эксперт по электронным войнам из британского оборонного аналитического центра RUSI, рассказал, что для этого потребуется сеть идеально синхронизированных передатчиков. К счастью, Украина уже использует подобную синхронизированную систему управления радарами в сети ПВО.

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Спуфинг "Шахедов"

Беспилотники "Шахед" хорошо защищены от средств радиоэлектронной борьбы. На них установлен российский навигационный блок "Комета-М" - цифровая антенная решетка, позволяющая идентифицировать и исключать помехи.

Shahed также оснащен резервным инерциальным навигационным блоком или INS, который работает даже при отсутствии спутникового сигнала, но быстро начинает дрейфовать. Резервная система обеспечивает точную навигацию в течение, возможно, одной минуты. Этого достаточно, чтобы поразить цель, защищенную местной помехой, или пролететь через полосу помех, прежде чем удастся восстановить сигнал спутника.

Такое сочетание делает "Шахед" труднодоступным для противодействия обычным средствам радиоэлектронной борьбы. Но у украинских инженеров была возможность разобрать несколько "Шахедов" и найти уязвимые места в их навигационной системе.

"Спуфинг может быть способом обойти такие контрмеры, как устойчивые к помехам приемники", - говорит Витингтон.

Обнаружить подмену гораздо сложнее, чем глушение.

Спуфинг в действии

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сказал, когда "Покрова" была активирована, но есть некоторые признаки того, что она работает.

3 февраля в официальном Telegram-канале ВВС Украины было отмечено, что накануне вечером было сбито 11 "Шахедов", а "кроме того, как минимум семь ударных беспилотников не достигли целей и были потеряны на месте".

Кроме того, недавно были зафиксированы случаи, когда "Шахеды" нашли неповрежденными и, судя по всему, сбиты средствами радиоэлектронной борьбы, а не ракетным или артиллерийским огнем.

Невозможно сказать, насколько эффективна система "Покрова" или как она подменяет навигационные сигналы. Атаки происходят по ночам, и помехи, скорее всего, будут активированы только в то время и в тех местах, где происходят атаки беспилотников.

Украина не раскрывает никаких подробностей о том, где "Шахеды" наносят удары, лишая Россию информации о том, сколько из них находят цели. Российские разработчики будут пытаться обнаружить или противостоять спуфингу, а украинцы будут модифицировать свою систему, чтобы противостоять контрмерам.

РЭБ "Покрова" - заявление Генштаба

Начальник управления радиоэлектронной борьбы Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба ВСУ полковник Андрей Стариков рассказал о работе системы РЭБ "Покрова".

Он отметил, что "Покрова" является передовой в мире, и она способна оказывать влияние на наведение крылатых ракет и частично – на "шахеды".

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