В Генштабе подчеркнули, что первоочередная задача - это прикрытие военнослужащих, ведущих непосредственные боевые действия.

Начальник управления радиоэлектронной борьбы Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба ВСУ полковник Андрей Стариков рассказал о работе системы РЭБ "Покрова", сколько подобных средств нужно военным и как в этом вопросе работает Россия.

В эфире телемарафона он напомнил, что средства РЭБ могут воздействовать на все, что имеет в составе радиоэлектронное оборудование, которое использует электромагнитный спектр для работы.

Полковник отметил, что "Покрова" является передовой в мире, и она способна оказывать влияние на наведение крылатых ракет и частично – на "шахеды".

Видео дня

На вопрос, работает ли эта система по всей Украине, Стариков отметил: "Скажем так, она работает в Украине".

Кроме того, он рассказал об "окопных РЭБ", суть которых заключается в том, чтобы создать зону радиопомех вокруг определенного объекта украинских войск, чтобы противодействовать вражеским FPV-дронам.

"В дальнейшем возможно также, уже образцы есть, индивидуальное прикрытие. То есть один военнослужащий имеет небольшое устройство, которое осуществляет создание зоны радиопомех в небольшом радиусе действия. Для того, чтобы невозможно было осуществить поражение, опять же, FPV-дронами", - сказал Стариков.

Также на вопрос, сколько Украине нужно средств РЭБ, он отметил: "Нужно много. Если нам нужно прикрыть каждую единицу техники, прикиньте каждое подразделение. Или если средства индивидуальной защиты для бойцов, выполняющих отдельные задачи - это очень много".

В то же время полковник подчеркнул, что первоочередная приоритетная задача – это прикрытие военнослужащих, ведущих непосредственные боевые действия.

Говоря о потенциале и уровне врага, Стариков отметил, что от Советского Союза на территории РФ осталось много технологий, производственные мощности, научный потенциал и специалисты.

"Кроме того, у них с 2008 года, работает программа развития РЭБ. С 8-го по 14-й год они вложили несколько миллиардов долларов в развитие направления РЭБ. И получили целую линейку новых средств", - рассказал он.

Полковник отметил, что исторически сложилось так, что СССР постоянно развивал наземную номенклатуру техники и средств РЭБ, а Европа и США уделяли больше внимания средствам РЭБ воздушного и морского базирования.

"Поэтому сейчас, когда возникает вопрос быстрой поставки в Украину средств РЭБ наземного базирования, здесь есть определенные проблемы. Потому что в мире их мало", - сказал Стариков.

В то же время он заметил, что СССР и потом РФ всегда любили все "побольше, покрасивее, погабаритнее". "Как показала война, средства должны быть мобильными. Мобильность - это залог жизни", - отметил начальник управления.

Так, отметил он, в свое время было принято правильное решение о создании такого средства на колесной базе. Речь идет об украинском комплексе РЭБ "Буковель". "Специалисты Российской Федерации пытались скопировать. Но у них ничего не получилось", - добавил Стариков.

Полковник также подчеркнул, что санкции против России также ухудшают их техники, ведь, в частности "комплектующие из Китая - это не комплектующие европейские".

На вопрос, являются ли образцы западной техники "умнее" и эффективнее российской РЭБ, он сказал: "Качественнее? Да. Более технологичные? Да. Имеют больший функционал? Да. Это и есть преимущество над противником".

Украинские средства РЭБ

Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко отметил, что украинские средства РЭБ начали работать эффективнее, влияя на навигационные системы российских ракет. Это заставляет вражеские цели отклоняться от намеченного курса.

Он не исключил, что Украина могла получить новые системы РЭБ, которые дают возможность вмешиваться в навигационную систему в целом или систему связи российских ракет.

Романенко обратил внимание, что средства РЭБ присутствуют в каждом пакете помощи от США и Германии. Их количество могло достичь такой "плотности и такой эффективности, что сейчас мы уже можем не тратить ракеты на сбитие российских средств поражения, особенно это эффективно против "шахедов"".

Вас также могут заинтересовать новости: