Аналитики ожидают, что в 2021 году рост мировых расходов на оборону замедлится из-за экономических последствий пандемии COVID-19.

Мировые оборонные расходы растут седьмой год подряд и в 2020 году достигли $1,93 трлн.

Это на 1,9% больше, чем в 2019 году, сообщает НВ со ссылкой на информационно-аналитический центр Jane’s.

По группам стран сама большая доля расходов в 2020 году у Северной Америки - 40%; Азиатско-тихоокеанский регион - 28%; Западная Европа - 15%; Ближний Восток и Северная Африка - 9%; Латинская Америка - 3%; Россия и СНГ - 2%; Восточная Европа - 2%; Африка к югу от Сахары - 1%.

Аналитики Jane's ожидают, что в 2021 году рост мировых расходов на оборону замедлится из-за экономических последствий пандемии COVID-19.

"Все регионы, кроме Европы, АТР и Латинской Америки, вероятно, осуществят сокращение в 2021 году, и общий рост расходов на оборону упадет до самого низкого уровня с 2013 года", - заявил ведущий аналитик Jane’s Эндрю Макдональд.

Наибольшими темпами в 2020 году росли военные расходы в Западной Европе - на 5,6%, схожие показатели - в Азиатско-Тихоокеанском регионе, причем в последнем ожидается ускорение роста.

"В 2010 году на Азию приходилось чуть более 20% мировых военных расходов; к 2028 году мы ожидаем, что ее доля вырастет до 35%, обогнав Северную Америку", - сказал Макдональд.

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В Латинской Америке оборонные траты вырастут благодаря Бразилии, а в Восточной Европе - из-за военной угрозы со стороны РФ.

По прогнозам аналитиков, мировые расходы на оборону к 2030 году вырастут до $2,23 трлн.

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Автор: УНИАН