Ракеты и снаряды, которые российская армия запускает по Украине, испытывают на казахах. Как сообщает "Новая газета Европа", ракетный полигон Капустин Яр базируется в Астраханской области РФ, но зенитные и баллистические ракеты, которые подлежат испытанию, запускают в сторону Казахстана. Снаряды падают в Бокейорде - в степи, где находится особо охраняемый природный заказник.
Как узнало издание, по существу на казахах испытывают ракеты и снаряды, которые потом запускают по Украине. Ракеты сбрасывают топливо в казахскую степь, обломки падают возле жилых домов, убивают домашний скот, вспыхнувшие пожары тушат местные жители. По официальным данным, в 2023 году в Бокейорде произошло 16 пожаров, связанных с падениями ракет. У одного фермера в огне погибла 1 тысяча овец, у другого - сгорел трактор, однако ущерб никто не возмещает.
По условиям договора, РФ должна, в том числе, рекультивировать земли полигона, но в реальности этого не происходит – сейчас вся степь испещрена воронками глубиной в человеческий рост. На этой же территории казахи пасут скот, так как другого места здесь попросту нет.
Отмечается, что РФ обязалась утилизировать обломки, однако на самом деле их собирают неравнодушные казахи и пытаются складировать в определенных местах. На протяжении ряда лет опасный "мусор" отвозили в пункты приема металлолома - для многих это был единственный способ заработка.
"Потом в каком-то пункте приема в Уральске догадались поднести к железу дозиметр. Фонило так, что принимать металл из Бокейорды перестали", - рассказали местные жители.
По данным "Национальной энциклопедии Казахстана", изданной в 2005 году, за 56 лет существования полигона Капустин Яр там было взорвано 24 тысячи ракет, проведены испытания 177 видов военной техники, уничтожено 619 ракет СС-20. Радиационные проверки показали, что уже тогда, почти 20 лет назад, содержание в почве цезия-137, стронция-89 и других радиоактивных веществ было "в несколько раз выше допустимых норм". Вредные радиоактивные вещества загрязнили почву, воду, посевные земли и пастбища для скота. Установлено, что у местных жителей, проживающих в зоне полигона, уровень психических заболеваний (особенно детей) в 2,3 раза выше среднего уровня по области и в 2,1 раза выше уровня по республике. Особенно преобладают злокачественные опухоли, легочные заболевания, нарушения иммунной системы и состава крови.
По словам главы районной администрации Нурлыбека Даумова, местные власти не раз обращались к руководству Казахстана с просьбой расторгнуть договор с Россией, но соглашение регулярно продлевают. Документ действует до 2030 года. При этом полигон занимает половину всей площади Бокейорде - 943 тысячи гектаров, а за аренду земли РФ платит всего по 2,3 доллара за гектар в год.
Ущерб природе из-за войны РФ
Из-за нападения РФ на Украину в Черном море погибло 50 тысяч дельфинов, а некоторые птицы оставили заповедные земли и больше в Одесскую область не вернулись. По словам начальника научного отдела национального природного парка "Тузловские лиманы", доктор биологических наук Ивана Русева, с 24 февраля 2022 года российские оккупанты нанесли природе колоссальный ущерб. Больше всего пострадали дельфины, которых погибли тысячи - трупы находили на территории "Тузловских лиманов", пляжах Одессы и тому подобное.