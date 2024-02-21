От технологического коллапса Россию спас импорт бытовой техники, которую превращают в оружие.

Российское оружие, в частности ракеты, имеет худшие технические харакетристики, чем об этом рассказывает российская пропаганда. К тому же в нем часто используют компоненты, снятые с бытовой техники. Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в интервью "Вечернему Киеву".

Так, рассказывая о ракетах "Искандер", которыми россияне бьют по Украине, Рувин отметил, что они имеют худшую точность, чем рассказывают россияне. А ракета "Кинжал", которая является просто модификацией "Искандера", не имеет заявленной россиянами скорости в 10 Махов (12 240 км/ч).

Несмотря на это россияне пытаются модернизировать и улучшить свое оружие в соответствии с реалиями продолжающейся войны. Но им заметно мешают наложенные странами Запада технологические санкции.

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По словам Рувина, на российских ракетах начали появляться системы наведения, предназначенные для разведывательных беспилотников "Орлан-10". Эти системы производит сама Россия, но все равно - из иностранных электронных компонентов. Причем не только китайских, но и западных.

"Видим, что некоторые схемы паяют вручную и даже используют детали из бытовой электротехники. Так, в управляемых авиационных бомбах — КАБах механизм, непосредственно раскрывающий крылья в снаряде, взят из французского вентилятора для дома и офиса, который свободно продается за 13 долларов", – объясняет эксперт.

Оружие, которым воюет Россия

Как писал УНИАН, в северо-корейских ракетах, которыми россияне обстреливают Украину, найдены детали из США и Европы. Причем речь идет о компонентах, которые были изготовлены между 2021 и 2023 годами. Исходя из этих дат производства, специалисты говорят, что ракета "не могла быть собрана раньше марта 2023 года".

Также мы рассказывали, что во время атаки на Работино Запорожской области россияне задействовали немодернизированные 70-летние танки Т-55. В результате 42-я мотострелковая дивизия потерпела крушение, пытаясь преодолеть равнинную местность и дойти до позиций, которые удерживает 65-я механизированная бригада украинской армии.

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