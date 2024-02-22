Сейчас специалисты хотят выяснить, как КНДР смогла получить эти компоненты в обход санкций.

Баллистические ракеты северо-корейского производства, которыми Россия бьет по украинским городам, в значительной степени состоят из иностранных компонентов. Особенно много деталей имеют американское и немецкое происхождение, говорится в отчете центра Conflict Armament Research (CAR), чьи специалисты изучили обломки ракет.

Анализ показал, что северокорейские ракеты имеют не менее 290 компонентов иностранного производства. В частности, речь идет о компьютерных чипах, которые использовались для управления ракетой. Львиная доля этих деталей (75%) поступает из США. Германия занимает второе место в списке стран-поставщиков: 11,9% компонентов.

Аналитики не приводят названия конкретных компаний-производителей, но намерены выяснить, как именно критические товары попали в обложенную санкциями КНДР.

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"Мы не хотим обнародовать названия компаний. Потому что мы хотим инициировать программы для отслеживания, чтобы точно определить, как товары были перенаправлены!" - сказал руководитель проекта CAR в Украине Дэмиен Сплитерс в комментарии немецкому изданию Bild.

Россия бьет по Украине северо-корейскими ракетами

Как писал УНИАН, в начале января Белый дом официально подтвердил озвученную в СМИ информацию, что Россия начала применять ракеты северо-корейского производства для ударов по Украине. Через неделю, после изучения обломков ракеты, украинская власть в лице генпрокурора Андрея Костина подтвердила этот факт.

22 февраля Служба безопасности Украины озвучила более подробно результаты изучения обломков ракет, которыми россияне били по украинским городам. Собранные доказательства свидетельствуют, что это были баллистические ракеты типа Hwasong-11 (KN-23/24), которые производятся на территории КНДР. По данным следствия, российские войска выпустили по Украине по меньшей мере 20 таких ракет.

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