Начальник российского Генштаба выступил на брифинге с фейком.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о якобы угрозе для России от несуществующего западного ракетного комплекса "Дарк Тифон", имеющего дальность выстрела аж 2400 километров, сообщают эксперты Defence Express.

Герасимов в среду, 18 декабря 2024 года, выступил на брифинге с "интересным", по мнению аналитиков издания, заявлением, что якобы страна НАТО Дания у границ с Россией разместила наземный ракетный комплекс "Дарк Тифон". На самом же деле, уверяет издание, ни одна из стран Запада не имеет ракетного комплекса с таким названием.

Эксперты выдвинули предположение, что словосочетание "Дарк Тифон" россияне образовали путем сочетания элементов названий двух других ракетных систем - гиперзвукового Dark Eagle и Typhon. И рассказали, что это за системы.

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Dark Eagle - это наземный гиперзвуковой комплекс для армии США, ракета к которому стоит 41 миллион долларов, а первый успешный испытательный пуск состоялся лишь в декабре 2024 года после нескольких лет неудачных попыток.

Скорость полета ракеты из этого комплекса составляет 4,9 Мах, дальность стрельбы - 3100 километров, масса боевой части не раскрывается, батарея состоит из четырех пусковых установок суммарным залпом в восемь ракет.

Typhon - комплекс средней дальности с УВП Mark 41, с которого можно применять ракеты Tomahawk в наземной версии и SM-6 для стрельбы в режиме "поверхность-поверхность" на дальность до 460 километров.

Аналитики заметили еще один нюанс: ни одну из этих двух ракетных систем Альянс вообще пока не размещал ни в Дании, ни в других странах Европы. Они объяснили, что в Дании на острове Борнхольм во время учений в мае 2024 года развернули другую систему - MK70 PDS, которой обладают ВМС США и которая адаптирована только под использование зенитных ракет типов SM-6 и SM-3.

Обнародование "свободной интерпретации событий" Генштабом ВС РФ, говорят аналитики издания, подчеркивает, "насколько неадекватно вообще в Кремле воспринимают окружающую действительность".

Россия и фейки: последние новости

Недавно УНИАН сообщал, что информация о производстве Россией 25 ракет "Орешник" в месяц - это фейк. Так считает, в частности, военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он возмущался, что многие СМИ "занимаются тупым и бездумным копипастом фейковой статьи" Military Watch Magazine.

Это опровергал и глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Он назвал издание Military Watch Magazine своеобразной прокладкой для легитимизации выгодной для России информации и дальнейшего ее распространения.

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