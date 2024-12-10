Из-за санкции в РФ существенно замедлился цикл производства высокотехнологичных ракет, заявили в Центре противодействия дезинформации.

Информация о способности России производить 25 баллистических ракет "Орешник" в месяц не соответствует действительности, заявил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

"Издание (Military Watch Magazine), через которое распространена данная дезинформация на англоязычное пространство, является своеобразной прокладкой для легитимизации выгодной для России информации и дальнейшего ее распространения", - отметил он.

По словам Коваленко, из-за санкций в России существенно замедлился цикл производства высокотехнологичных ракет:

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"Да, они производят Х-101 или "Калибр" и накапливают их благодаря интенсивному использованию "шахедов". Впрочем, производство более технологичных ракет, таких как "Кинжал", идет на единицы. А "Орешник" - это еще более технологичный цикл".

В связи с этим глава ЦПД назвал информацию о "штамповке" "Орешника" сознательным фейком.

"Цель вброса - распространение страха в западных обществах", - констатировал он.

Напомним, издание Military Watch Magazine якобы со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины написало, что Россия может производить до 300 ракет "Орешник" в год, то есть по 25 единиц в месяц.

При этом отмечалось, что ракеты этого класса являются первыми в своем роде, разработанными в России с 1980-х годов, и сочетают в себе дальность полета до 4000 км и способность нести несколько боеголовок с независимым наведением на цель.

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