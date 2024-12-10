Военный эксперт возмутился тем, что украинские журналисты бездумно перепечатали фейковую статью из сомнительного издания.

Информация о якобы способности РФ выпускать по 25 ракет "Орешник" в месяц является фейком, который сознательно был вброшен в информационное пространство. Об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Почему все постят этот адовый треш от Military Watch Magazine про производство 25 ракет "Арешник" в месяц? Одно дело когда это сообщение постят с пояснением, что Military Watch Magazine это помойка, предназначенная для интеграции российских нарративов, фейков и манипуляций в англоязычное информационное пространство, но совсем другое дело когда занимаются тупой и бездумной копипастой фейковой статьи", – возмущается он.

Коваленко подчеркнул, что сегодня Россия "с трудом" производит 3-4 ракеты "Кинжал" за месяц. В то же время ракета типа "Орешник" является куда более сложной и дорогой.

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"И её российский ВПК штампует как КРМБ "Калибр", по штуке в сутки? Серьёзно? Фильтруем информацию и сохраняем критическое мышление", – пишет Коваленко.

"Сенсация" про темпы производства "Орешника"

Как писал УНИАН, ранее сегодня в украинских СМИ широко разошлась статья англоязычного издания Military Watch Magazine, в которой утверждалось, что Россия якобы способна производить по 25 ракет "Орешник" в месяц, или по 300 штук в год. Причем эти данные подкреплялись ссылкой на ГУР Украины, хотя там ранее таких заявлений не делали.

После появления этой "сенсации" Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины опубликовал опровержение. В нем в частности было отмечено, что издание Military Watch Magazine является "прокладкой для легитимизации выгодной для России информации и дальнейшего ее распространения".

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