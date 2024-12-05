Герасимов сообщил Брауну, что запуск "Орешника" был запланирован задолго до того, как США разрешили Украине удары дальнобойным оружием по РФ.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов на прошлой неделе говорил по телефону с с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом К. Брауном. Как пишет The New York Times, это был первый раз, когда Браун говорил со своим российским коллегой.

Как сообщил пресс-секретарь Брауна, звонок состоялся 27 ноября, но "по просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке заранее". Запрос на звонок был сделан российским министерством обороны.

"Стороны обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности, включая продолжающийся конфликт на Украине", - говорится в заявлении.

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Этот разговор состоялся через шесть дней после того, как Россия запустила по Украине новую баллистическую ракету средней дальности с ядерным зарядом "Орешник", которая, по словам Путина, стала ответом на использование Украиной американского и британского оружия для нанесения ударов вглубь территории России.

При этом, по словам чиновников, во время разговора Герасимов сообщил Брауну, что запуск "Орешника" был запланирован задолго до того, как администрация Байдена согласилась разрешить Украине использовать американские дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь территории России.

Как отмечает NYT, неясно, почему генерал Герасимов хотел замолчать телефонный разговор с генералом Брауном. Последний раз Герасимов общался с начштаба армии США в октябре 2022 года, когда он провел телефонный разговор с предшественником Брауна генералом Марком Милли.

Российская ракета "Орешник": последние новости

Ранее издание The Washington Post написало, что новая баллистическая ракета РФ вызывает обеспокоенность в НАТО из-за своих характеристик. По словам одного из экспертов, Россия может уничтожить авиабазы и военные объекты на территории Европы, используя лишь несколько "Орешников".

В то же время, по мнению аналитиков военного издания Defense Express, россияне значительно преувеличивают характеристики своей ракеты "Орешник". В частности, у экспертов есть вопросы к скорости полета этой ракеты и к возможностям ее сбивания.

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