При этом оккупантам, вероятно, пришлось "пожертвовать" ракетой "Ярс" для достижения этой цели.

Россия имеет возможность производить до 300 ракет "Орешник" в год — это 25 единиц в месяц, по оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Ракеты этого класса являются первыми в своем роде, разработанными в России с 1980-х годов, и сочетают в себе дальность полета до 4000 км и способность нести несколько боеголовок с независимым наведением на цель, пишет Military Watch Magazine со ссылкой на данные ГУР МО.

После первого боевого применения Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" 21 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные разведки о возможностях российской промышленности по производству новой системы вооружения.

Сообщается, что способность этой ракеты размещать как ядерные, так и обычные боеголовки и поражать до шести целей делает его "весьма ценным средством поражения", в частности, сил Западного блока по всей Европе, а также в глубине Тихого океана и Арктики.

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Кроме того, ожидается, что значительная "асимметричная" ценность "Орешника", как средства противодействия гораздо более крупным силам НАТО, приведет к тому, что Россия развернет ее в большом количестве. Эксперты подчеркивают, что существует вероятность того, что увеличение производства этой ракеты может произойти исключительно за счет сокращения производства баллистических ракет межконтинентальной дальности, включая РС-24 "Ярс". Хотя в 2010-х годах производтво системы "Ярс" составляло в среднем 22 ракеты в год, что делает достижение производства 300 ракет "Орешник" значительным изменением.

Ракета "Орешник" - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что якобы прилет украинского БПЛА по российскому полигону "Капустин Яр", откуда была запущена ракета "Орешник", является российской выдумкой.

"Это шум информационный такой, это пена", - объяснил эксперт.

Кроме того, Россия может подписать с Беларусью договор о гарантиях безопасности, который будет предусматривать, в частности, размещение новой ракеты "Орешник" на территории соседнего государства.

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